Naguabo refuerza el desarrollo juvenil con clínicas deportivas gratuitas

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo informó que continúan las Clínicas Deportivas Municipales, como parte de su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y juventud a través del deporte. Estas actividades fomentan la disciplina, la salud y el trabajo en equipo.

Según la administración municipal, cada día se suman más participantes con entusiasmo a las distintas disciplinas ofrecidas, lo que permite descubrir nuevos talentos y fortalecer vínculos de amistad.

La entidad agradeció el respaldo de los padres, líderes deportivos y del equipo de trabajo que hace posible el éxito del proyecto. Además, recordó que aún hay oportunidad de integrarse a la iniciativa y vivir la experiencia deportiva en Naguabo.