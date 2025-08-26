martes

agosto 26, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Naguabo refuerza el desarrollo juvenil con clínicas deportivas gratuitas

(Foto/Municipio de Naguabo)
  • Visitas: 1

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo informó que continúan las Clínicas Deportivas Municipales, como parte de su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y juventud a través del deporte. Estas actividades fomentan la disciplina, la salud y el trabajo en equipo.

Según la administración municipal, cada día se suman más participantes con entusiasmo a las distintas disciplinas ofrecidas, lo que permite descubrir nuevos talentos y fortalecer vínculos de amistad.

La entidad agradeció el respaldo de los padres, líderes deportivos y del equipo de trabajo que hace posible el éxito del proyecto. Además, recordó que aún hay oportunidad de integrarse a la iniciativa y vivir la experiencia deportiva en Naguabo.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 630

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
187

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: