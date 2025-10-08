Naguabo impulsa medidas para fortalecer el orden y la seguridad

NAGUABO – El municipio de Naguabo, a través de una vista pública celebrada por la Legislatura Municipal, avanzó en el proceso de adopción y codificación del Código de Orden Público, incluyendo la implantación de multas administrativas y penales como mecanismo de cumplimiento efectivo de esta normativa.

Durante la vista participaron representantes de las autoridades de seguridad, así como líderes religiosos, comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos en general, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus ponencias y aportaciones.

El municipio de Naguabo realizó un ejercicio de participación ciudadana para demostrar su interés por el orden, la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.