octubre 08, 2025

Naguabo impulsa medidas para fortalecer el orden y la seguridad

(Foto/Municipio de Naguabo)
NAGUABO – El municipio de Naguabo, a través de una vista pública celebrada por la Legislatura Municipal, avanzó en el proceso de adopción y codificación del Código de Orden Público, incluyendo la implantación de multas administrativas y penales como mecanismo de cumplimiento efectivo de esta normativa.

Durante la vista participaron representantes de las autoridades de seguridad, así como líderes religiosos, comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos en general, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus ponencias y aportaciones.

El municipio de Naguabo realizó un ejercicio de participación ciudadana para demostrar su interés por el orden, la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

