Naguabo celebra cierre de fiestas y festival gastronómico con participación artística y cultural

NAGUABO – Ayer domingo, concluyeron las Fiestas de Pueblo y el Festival Gastronómico y Cultural del Municipio Autónomo de Naguabo, liderado por la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán.

Durante tres días, la Concha Acústica Serafín “Fin” Meléndez Quiñones fue el lugar de encuentro para residentes y visitantes, quienes asistieron a diversas presentaciones musicales y degustaron oferta gastronómica local. El evento incluyó la participación de artistas como Samuel Hernández, Manny Manuel, La Tribu de Abrante, Joseph Fonseca, Charlie Cruz y Grupo Manía.

El domingo se celebró un Carnaval y la presentación de las reinas del evento. La nueva temática fue “La Diosa del Mar”, representando la conexión con los recursos naturales. La reina infantil Leah Alaia de Jesús Hernández personificó “La Sirenita” y la juvenil Ingrid Fabiola Maldonado Rivera asumió el papel de Diosa del Mar. Ambas reinas presentaron un mensaje dirigido a la conservación de los mares.

Durante el festival hubo artesanos, actividades familiares y atracciones para la niñez. La alcaldesa Rosario Pagán agradeció la participación y subrayó la importancia de promover cultura y talento local. El evento recibió el auspicio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la producción de Jesús Arce, en apoyo al desarrollo turístico y cultural de Naguabo.