Naguabeña es elegida a la selección U21 de voleibol

Jeanc Rodríguez

NAGUABO – Nashaliz García Nazario anunció con orgullo que fue escogida por la Federación Puertorriqueña de Voleibol para formar parte de la selección que participará en el FIVB Volleyball Women’s U21 World Championship en Indonesia.

García es natural del barrio Florida de Naguabo.

“Me enorgullece representar los colores de mi isla y a mi gente, de la cual me siento sumamente agradecida, y la gran oportunidad brindada es la que me ha ayudado a ser mejor deportista y humana día a día”, dijo la estudiante de Berea College US Kentucky.

“Sé que el mismo será de gran satisfacción, desarrollo y crecimiento para mí y todo el equipo Sub-21”, agregó.

Puerto Rico forma parte del Grupo A, junto a Serbia, Argentina, Indonesia, Canadá y Vietnam. La competencia arranca el jueves, 7 de agosto.