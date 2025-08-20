Museo de San Juan inaugura la exposición: “Hermano de las flores: naturaleza y afectos”

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la apertura de la exposición “Hermano de las flores: naturaleza y afectos”, del pintor puertorriqueño Jun Martínez, que se inaugurará mañana miércoles, 20 de agosto, a las 7:00 p. m., en la Sala Francisco Oller del Museo de San Juan. La muestra, organizada por el Departamento de Arte y Cultura junto a esta institución cultural, reúne una veintena de obras al óleo en las que el artista explora su relación con la naturaleza puertorriqueña.

“Estamos muy entusiasmados de presentar la exposición del artista Jun Martínez en nuestro museo. Esta muestra reafirma nuestro compromiso con el apoyo a las expresiones artísticas contemporáneas y con ofrecer espacios donde el talento puertorriqueño pueda dialogar con el mundo. Desde la ciudad capital seguiremos apostando a una programación cultural de primer nivel que enriquezca la vida de nuestros residentes y de los cientos de miles de visitantes que recibimos”, expresó Romero Lugo.

Jun Martínez ha desarrollado una sólida trayectoria internacional que lo ha llevado de Puerto Rico a Londres, donde completó su maestría en Pintura en el Royal College of Art. Su trabajo ha sido reconocido con el Valerie Beston Artists’ Trust Award y el Shadwell–Chadwell Award, y se ha presentado en ciudades como Berlín, París, Tenerife y Londres, además de exhibirse en importantes espacios culturales de la isla.

“Con esta muestra reafirmamos que el Museo de San Juan está abierto para todos, como un espacio de encuentro, reflexión y disfrute colectivo. La cultura es esencial para fortalecer nuestra identidad y nuestra convivencia, y desde el Departamento de Arte y Cultura seguiremos promoviendo iniciativas que hagan de la Ciudad Capital un referente cultural para Puerto Rico y para quienes nos visitan. Invitamos a todos a vivir esta experiencia artística y a ser parte de la amplia programación cultural que ofrece el museo”, indicó Víctor Rivera, director del Departamento de Arte y Cultura del Municipio de San Juan.

Por su parte, el Dr. Luis Moisés Pérez, director del Museo de San Juan, subrayó que: “Esta exposición confirma la misión del museo de ser un espacio vivo que conecta al público con lo mejor de las artes puertorriqueñas y universales. La obra de Jun Martínez nos recuerda que el arte, cuando se hace con sensibilidad, tiene la capacidad de transformar miradas y enriquecer comunidades”.

“El Museo de San Juan es la casa de todos los puertorriqueños y visitantes que buscan encontrarse con lo mejor de nuestra cultura. Seguiremos trabajando para que cada exhibición sea una ventana al talento, a la creatividad y a la identidad que distinguen a nuestra Ciudad Capital. Invitamos a todos a ser parte de esta celebración artística que refleja lo mejor de Puerto Rico”, añadió el alcalde de la Ciudad Capital, Miguel A. Romero Lugo.

La entrada al Museo de San Juan es libre de costo. El museo abre de miércoles a sábado, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y los domingos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Para más información, puede comunicarse al (787) 480-3553 o escribir a educacionmuseosj@gmail.com.