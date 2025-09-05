Municipio de Vieques inicia construcción de hospedaje para profesionales de la salud

VIEQUES – La Administración Municipal de Vieques y su alcalde José “Junito” Corcino Acevedo anunciaron el inicio de la instalación de las primeras paredes del hospedaje para profesionales de la salud.

Este proyecto complementa el sistema de salud de la isla, al proporcionar un espacio que facilitará la estadía de médicos y personal especializado durante su servicio en el nuevo Centro de Salud Municipal.

Las autoridades municipales continúan trabajando para asegurar que la comunidad cuente con la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los residentes.