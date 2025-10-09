viernes

octubre 10, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Municipio de Trujillo Alto celebrará el Día del Abuelo

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 126

TRUJILLO ALTO – El municipio de Trujillo Alto a través del Centro de Servicios Múltiples para personas de Edad Avanzada, se prepara para honrar a una de las poblaciones más valiosas de nuestra sociedad con la celebración del Día del Abuelo Trujillano, el viernes, 17 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m., en el Coliseo Rubén Zayas Montañez.

“Nuestros abuelos y abuelas son pilares fundamentales de nuestras familias y de la historia viva de Trujillo Alto. Esta celebración es una manera de agradecerles por su sabiduría, cariño y legado. Queremos brindarles un día lleno de alegría y reconocimiento, como merecen”, expresó el alcalde, Pedro A. Rodríguez González.

El evento contará con una programación variada, incluyendo presentaciones musicales de Rumba Plena y el personaje de Altagracia, que dramatiza la comediante Yasmín Mejías, además de actividades recreativas como karaoke, bingo, dominó y muchas otras sorpresas especialmente preparadas para el disfrute de los presentes.

El Día del Abuelo Trujillano se ha convertido en una tradición que busca fomentar el respeto, la inclusión y la celebración de la vida de los adultos mayores, en un ambiente seguro, festivo y familiar. El municipio extiende la invitación a todos los abuelos para que se unan a esta divertida jornada.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 637

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
280

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: