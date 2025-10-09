Municipio de Trujillo Alto celebrará el Día del Abuelo

TRUJILLO ALTO – El municipio de Trujillo Alto a través del Centro de Servicios Múltiples para personas de Edad Avanzada, se prepara para honrar a una de las poblaciones más valiosas de nuestra sociedad con la celebración del Día del Abuelo Trujillano, el viernes, 17 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m., en el Coliseo Rubén Zayas Montañez.

“Nuestros abuelos y abuelas son pilares fundamentales de nuestras familias y de la historia viva de Trujillo Alto. Esta celebración es una manera de agradecerles por su sabiduría, cariño y legado. Queremos brindarles un día lleno de alegría y reconocimiento, como merecen”, expresó el alcalde, Pedro A. Rodríguez González.

El evento contará con una programación variada, incluyendo presentaciones musicales de Rumba Plena y el personaje de Altagracia, que dramatiza la comediante Yasmín Mejías, además de actividades recreativas como karaoke, bingo, dominó y muchas otras sorpresas especialmente preparadas para el disfrute de los presentes.

El Día del Abuelo Trujillano se ha convertido en una tradición que busca fomentar el respeto, la inclusión y la celebración de la vida de los adultos mayores, en un ambiente seguro, festivo y familiar. El municipio extiende la invitación a todos los abuelos para que se unan a esta divertida jornada.