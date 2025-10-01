Municipio de San Juan pone en vigor aumento de $100 al salario de la Policía Municipal

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció que a partir de hoy, 1 de octubre de 2025, entra en vigor el aumento de $100 mensuales para todos los miembros del sistema de rango de la Policía Municipal de San Juan, según lo dispuesto en la Ordenanza Núm. 16, Serie 2025-2026.

“Este aumento refleja nuestro compromiso con la seguridad de la ciudad capital y con la calidad de vida de quienes día a día arriesgan la suya para proteger a los sanjuaneros. Es el primer paso para cumplir con nuestra meta de llevar el salario mínimo de la Policía Municipal a $3,000 mensuales durante este cuatrienio”, expresó Romero Lugo.

«Esta administración ha colocado como prioridad a la Policía Municipal de San Juan, y este aumento forma parte de los planes dirigidos a reforzar a nuestros oficiales, reconociendo su labor diaria y garantizando mejores condiciones para el desempeño de su servicio.»

Con esta medida, el sueldo mínimo de los policías municipales se establece en $2,735 mensuales. El aumento es retroactivo al 1 de octubre de 2025 y se verá reflejado en la nómina vigente.

Romero Lugo destacó además que la Policía Municipal de San Juan es el cuerpo policiaco municipal más grande de Puerto Rico y que su labor ha sido fundamental para la protección de aproximadamente un 10% de la población del país que reside en la capital.

“Reconocemos que mejores condiciones laborales permiten que nuestros policías desempeñen su labor con mayor tranquilidad y entusiasmo. Esto también hace más atractivo el reclutamiento de nuevos agentes, fortaleciendo así la seguridad de nuestra ciudad”, añadió Romero Lugo.

La medida fue aprobada por la Legislatura Municipal el 18 de septiembre de 2025 y firmada por el alcalde el 19 de septiembre de 2025.