SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, y a través del Centro de Protección y Adopción de Animales, anunció la celebración de “Patitas en la Pista: 3K Canino & Día Familiar”, un evento para las familias y amantes de las mascotas que se llevará a cabo el domingo, 28 de septiembre, en el Parque Luis Muñoz Marín. La actividad comenzará con un 3K canino a las 8:00 a.m., seguido de un programa lleno de actividades hasta las 3:00 p.m.

“Con este evento reafirmamos nuestro compromiso de convertir a San Juan en una ciudad cada vez más amigable con las mascotas. Patitas en la Pista no es solo una carrera, es una oportunidad para promover la adopción, el bienestar animal y la unión familiar en nuestros espacios recreativos. Esperamos a todos los sanjuaneros y visitantes a compartir en esta experiencia de salud, deporte y amor por los animales”, expresó Romero Lugo.

El evento contará con múltiples atracciones, entre ellas una feria de adopción, vacunación de mascotas, doggie bazaar, charlas educativas, música, concursos y juegos, además de premios y sorpresas para los participantes.

“La protección y el bienestar de los animales han sido una prioridad para esta administración, y desde la Oficina de la Primera Dama hemos impulsado diversas iniciativas que buscan crear conciencia sobre la importancia de adoptar y cuidar responsablemente. Patitas en la Pista es una celebración que une a las familias con sus mascotas y abre las puertas a nuevas oportunidades para brindar hogares a los animales en espera de adopción”, indicó la primera dama de San Juan, Maritere González.

La inscripción para el 3K tiene un costo de $15.00, y el registro estará disponible desde las 7:00 a.m. a 7:45 a.m. en el área del evento. Todas las actividades del día familiar se desarrollarán entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

El evento cuenta con el auspicio de Royal Canin, FastSigns, Patitas Pa’l Pueblo, César Castillo y Stick Sports Event Producers.