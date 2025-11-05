Municipio de San Juan celebra programa de bienestar dirigido a hombres para prevenir la violencia de género

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la celebración del programa “Bienestar en hombres: somos parte de la solución”. La iniciativa, desarrollada por la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer (ODIM), forma parte de los esfuerzos del Municipio para promover la equidad, la salud emocional y la prevención de la violencia de género desde la educación y la participación ciudadana.

“Este programa reafirma nuestro compromiso con atender las causas de la violencia desde la educación y el bienestar emocional. Más que señalar, buscamos acompañar a quienes desean crecer, fortaleciendo sus familias y sus comunidades para construir una ciudad más empática y solidaria”, expresó Romero Lugo.

El programa estuvo dirigido a hombres adultos de distintas comunidades y espacios laborales del Municipio de San Juan, incluyendo empleados municipales, líderes comunitarios y ciudadanos de sectores como Río Piedras, Santurce y Hato Rey. Los talleres se llevaron a cabo en el Parque Luis Muñoz Marín y ofrecieron un espacio seguro y constructivo para explorar emociones, experiencias y relaciones desde la empatía y el aprendizaje compartido.

“El bienestar emocional es parte esencial de la salud pública. Educar sobre cómo manejamos nuestras emociones y relaciones es también una forma de prevenir la violencia y fortalecer la convivencia social”, añadió Romero Lugo.

La Lcda. Valerie Rivera, directora de la ODIM, explicó que el programa se estructuró en cinco módulos, cada uno compuesto por cinco sesiones, que abordaron temas como salud mental, manejo del enojo, relaciones interpersonales, salud sexual y sentido de propósito. “Nuestro enfoque fue crear un espacio educativo y humano, donde los hombres se sintieran escuchados, respetados y acompañados. Los resultados reflejan el impacto positivo de abrir espacios para el diálogo y la autorreflexión”, indicó.

Cada sesión combinó educación, diálogo grupal y actividades experienciales, favoreciendo la participación activa y el aprendizaje significativo. El programa enfatizó un enfoque no punitivo, sino formativo, donde se validaron las experiencias de los participantes para promover cambios reales y sostenibles.

“San Juan es una ciudad que apuesta por la educación y la prevención como herramientas de cambio social. Este programa demuestra que, cuando se invierte en bienestar emocional, se fortalecen las familias y se promueve una convivencia más sana”, destacó el alcalde.

Con esta iniciativa, el Municipio de San Juan y la ODIM reafirman su compromiso con la educación y la prevención como pilares para atender las causas que pueden derivar en actos de violencia de género.

“La prevención de la violencia de género requiere acción continua, educación y espacios donde aprendamos a convivir desde la empatía. En San Juan seguiremos creando oportunidades para ese cambio”, concluyó el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.