Municipio de San Juan brinda resumen sobre impacto de Erin

SAN JUAN – El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, ofreció un resumen de las situaciones provocadas por el paso del huracán Erin.

“Nuestras brigadas han trabajado en la limpieza de alcantarillas, la remoción de árboles caídos y la atención de incidentes en el tendido eléctrico, mientras mantenemos comunicación constante con AEE, LUMA, la AAA y las agencias pertinentes para garantizar la seguridad de todos los sanjuaneros”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Labores de Mitigación del Municipio de San Juan:

Limpieza de alcantarillas: Ocean Park, Floral Park, La Merced, Parada 18, Villa Nevárez, Reparto Metropolitano, University Gardens, Puerto Nuevo, Punta Las Marías, Santa Teresita, Condado, entre otras.

Árboles caídos atendidos (9): Ave. Ponce de León (frente Marshalls), Museo de Arte, Ave. Manuel Rodríguez, Expreso Las Américas, Urb. Venus Garden, Camino Morcelo en Caimito, salida Piñeiro hacia el Parque Luis Muñoz Marín, Carretera 873 intersección Carr. #1, Camino Los Pizarro.

Incidentes con tendido eléctrico trabajados (16): 2 en Hato Rey (Calle Guayama), 4 en Caimito (Camino Morcelo), 1 en Santurce (Calle Brazil), 3 en Río Piedras (Urb. El Comandante / Villa Caparra), 4 en Villa Borinquen, 2 en Puerto Nuevo.

Sistema Eléctrico:

El Municipio de San Juan se ha mantenido en comunicación con el componente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, quienes informaron que en la región de San Juan se registran actualmente:

32,219 clientes sin servicio

162 eventos activos en el sistema eléctrico

Los sectores afectados incluyen Santurce, Monacillos, Baldrich, Reparto Metropolitano, San Agustín, Villas de San Francisco, Zona Industrial Julia, Monacillo Urbano, Sabana Llana Norte y Sur, Cupey, Gobernador Piñero, Hato Rey Central, Caimito, Puerto Nuevo, entre otros.

En la zona turística, las comunidades han reportado interrupciones en el Viejo San Juan, Condado, Miramar, Ocean Park y Santa Teresita.

Casos y querellas han sido referidos a LUMA Energy, incluyendo incidentes en Ocean Park, Villa Borinquen, La Puntilla, Miramar y la Estación de Bomba de Morcelo.

Brigadas de LUMA trabajan en la subestación que salió de servicio en Santurce, así como en los sectores de Santa Teresita y Ocean Park.

Servicio de Agua:

De igual forma, el Municipio de San Juan se ha mantenido en comunicación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la cual informó que el servicio de agua se ha mantenido prácticamente estable en San Juan. Las interrupciones reportadas se limitan a:

Condado – Avenida Magdalena

Cupey Bajo

Villa Palmeras

Comunidad de El Chícharo

“El Municipio de San Juan continuará trabajando junto a la AEE, LUMA Energy y la AAA para asegurar el restablecimiento de los servicios esenciales. Seguiremos ofreciendo actualizaciones continuas y exhortamos a los sanjuaneros a mantenerse informados a través de los canales oficiales del municipio”, concluyó Romero Lugo.