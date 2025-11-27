SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la apertura del proceso de solicitud de propuestas (RFP) para la construcción del nuevo parque de skateboarding en El Escambrón. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer y expandir la infraestructura recreativa y deportiva del Municipio de San Juan.

“Este nuevo parque de skateboarding representa nuestra visión de hacer de San Juan una ciudad donde el deporte, las familias y la recreación tengan instalaciones de excelencia. Seguimos invirtiendo en proyectos que promueven bienestar, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”, expresó Romero Lugo.

La iniciativa contempla la creación de un espacio moderno, seguro y accesible que promueva el disfrute de miles de jóvenes y familias, en línea con el compromiso del Municipio de continuar desarrollando instalaciones de calidad para toda la ciudadanía.

La Junta de Subastas publicó la Solicitud de Propuestas RFP-2026-008, titulada CRP-000935 Parque de Patinaje Escambrón, disponible para contratistas interesados a partir del 24 de noviembre de 2025. La reunión pre-subasta, no compulsoria, se celebrará el 1 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m., mientras que la fecha límite para entregar propuestas es el 15 de enero de 2026 a las 10:00 am.

El proyecto incluirá la construcción de una pista de patinaje en hormigón moldeado con áreas diseñadas para distintos tipos de movimientos y destrezas de patinaje, una plaza multiuso, zonas verdes con sombra y amenidades para atletas y visitantes. El diseño responde a estándares internacionales e incorpora criterios de accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia.

La obra contará con una combinación de fondos municipales y fondos federales provenientes de FEMA y del programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, lo que permitirá desarrollar una instalación moderna, segura y alineada con los más altos estándares.

“San Juan continúa avanzando con obras que responden a las necesidades reales de nuestras comunidades. Con este proyecto fortalecemos la infraestructura recreativa de la ciudad capital y reafirmamos nuestro compromiso de crear espacios seguros, accesibles y de calidad para todos”, añadió Romero Lugo.

Los documentos y requisitos de la RFP podrán obtenerse sin costo en la División de Compras y Subastas de la Oficina de Secretaría Municipal, ubicada en el piso 15 de la Torre Municipal, en la calle Carlos E. Chardón en Hato Rey.

Para más información sobre la subasta y los documentos requeridos, se puede visitar www.sanjuan.pr o comunicarse directamente con la Junta de Subastas del Municipio.