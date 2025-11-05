miércoles

noviembre 05, 2025

Municipio de Río Grande agradece iniciativa en favor de pacientes de cáncer

(Foto/Suministrada)
RÍO GRANDE – La Administración Municipal de Río Grande, encabezada por el alcalde Ángel González Damudt y la primera dama Joannie Romero Díaz, expresaron un reconocimiento a la acción de Bristol Myers Squibb dirigida a los pacientes de cáncer.

En la iniciativa Caribbean Cancer Care Services, realizó una bicicletada con la participación de 12 personas, quienes recorrieron la ruta en apoyo a dicha causa.

El municipio de Río Grande manifestó agradecimiento a esta acción, la cual resalta el valor de la empatía, la solidaridad y la unión.

