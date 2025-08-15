Municipio de Naguabo refuerza su preparación ante huracán Erin

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo, a través de su Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), informa que se encuentra completamente preparado para atender cualquier situación que pueda surgir por condiciones climatológicas.

En la mañana de hoy, la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán, reunió a su equipo de trabajo y directores municipales para revisar y reforzar las medidas preventivas, así como coordinar acciones inmediatas de respuesta en caso de cualquier eventualidad.

La alcaldesa indicó que, aunque el huracán Erin se encuentra en seguimiento por parte de las autoridades meteorológicas y nuestra Isla no está bajo avisos ni vigilancias al momento, la Administración Municipal mantiene un plan de trabajo activo y preventivo para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos.

Actualmente, el personal de OMME, compuesto por empleados adiestrados, mantiene en óptimas condiciones su flota de respuesta, que incluye ambulancias, unidades de rescate, camiones especializados y equipo de apoyo para atender emergencias. Asimismo, ya fue sometido y aprobado al Negociado Estatal de Manejo de Emergencias el Plan Operacional de Emergencias 2025, y se han inspeccionado los refugios designados, cumpliendo también con el programa Tsunami Ready.

Como parte de las medidas preventivas, se han realizado trabajos de limpieza en caños y quebradas, poda de árboles y material vegetativo, así como limpieza de alcantarillas y mantenimiento de drenajes pluviales en diferentes comunidades.

Los refugios designados para este año incluyen:

Escuela Superior Dr. Juan J. Maúnez Pimentel

Escuela Eugenio Brac

S.U. Silverio García (Barrio Daguao)

Escuela Lutgarda Rivera (Barrio Florida)

En caso de una emergencia, los residentes podrán comunicarse al 787-874-1222 (despacho de OMME), 787-874-0318 o 787-874-0232. También pueden contactar al Cuartel de la Policía Municipal al 787-874-1300 o a la Oficina de Obras Públicas Municipal al 787-874-0625.

“Nuestro llamado es a que cada familia de Naguabo tenga listo su plan de emergencia personal, prepare con tiempo su equipo y se mantenga atenta únicamente a la información oficial. La prevención siempre será nuestra mejor herramienta”, expresó la Alcaldesa Rosario Pagán.