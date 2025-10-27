Municipio de Naguabo reafirma compromiso con la juventud y el deporte local

NAGUABO – El municipio de Naguabo agradeció a todas las personas que se dieron cita y participaron en la actividad de True Buckets.

La administración resaltó la importancia de organizar eventos que no solo brindan entretenimiento, sino que también impulsan a la juventud a involucrarse en el deporte y la sana competencia. Durante la jornada, los asistentes, especialmente los jóvenes, se mostraron entusiasmados y compartieron comentarios positivos sobre la experiencia vivida.

En representación de la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán, el director de Recreación y Deportes Municipal entregó un reconocimiento especial a Juan M. Carzada Martínez, fundador del equipo True Buckets. Este gesto buscó destacar su admirable trayectoria y el valioso aporte al crecimiento del streetball en Puerto Rico.

Como parte de su compromiso con las iniciativas deportivas y el bienestar juvenil, la Administración Municipal hizo entrega de los uniformes al equipo MidNight Basketball, mediante una donación de $523.40 proveniente de fondos municipales. Además, se extendieron las felicitaciones a todos los equipos y entrenadores por su esfuerzo y dedicación demostrados en los juegos.

La alcaldesa reiteró su firme compromiso de seguir apoyando el deporte, fortalecer a la juventud y promover los valores que identifican a la comunidad naguabeña.