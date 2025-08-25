lunes

agosto 25, 2025

Últimas noticias



Últimas noticias

Municipio de Naguabo impulsa mantenimiento en zonas clave del pueblo

(Foto/Municipio de Nagubo)
NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo informa sobre la ejecución de labores de mantenimiento y ornato en diversas zonas del pueblo, con el propósito de conservar espacios limpios y ordenados.

Personal municipal llevó a cabo trabajos de jardinería en áreas específicas, incluyendo la zona frente a Torres del Río, donde empleados del Cementerio Municipal realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento del entorno.

Estas acciones se enmarcan en la política pública impulsada por la alcaldesa, Miraidaliz Rosario Pagán, y reflejan el compromiso institucional con el desarrollo de espacios adecuados para la comunidad y el fortalecimiento de la calidad de vida en el municipio.

