Municipio de Naguabo impulsa mantenimiento en zonas clave del pueblo

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo informa sobre la ejecución de labores de mantenimiento y ornato en diversas zonas del pueblo, con el propósito de conservar espacios limpios y ordenados.

Personal municipal llevó a cabo trabajos de jardinería en áreas específicas, incluyendo la zona frente a Torres del Río, donde empleados del Cementerio Municipal realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento del entorno.

Estas acciones se enmarcan en la política pública impulsada por la alcaldesa, Miraidaliz Rosario Pagán, y reflejan el compromiso institucional con el desarrollo de espacios adecuados para la comunidad y el fortalecimiento de la calidad de vida en el municipio.