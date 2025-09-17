NAGUABO – Personal de la Oficina de Servicios a Adultos Mayores del Municipio Autónomo de Naguabo colaboró con SER de Puerto Rico y con el recurso, Eneidy Millán, en las orientaciones de la iniciativa SII para residentes de la Égida Inés María Mendoza.

También se entregaron refrigerios provistos por la Administración Municipal y la alcaldesa, Miraidaliz Rosario Pagán.

Las próximas orientaciones se realizarán en el salón de actividades de la Égida Inés María Mendoza, los martes 23 y 30 de septiembre, de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Se invita a los residentes a participar.