Municipio de Luquillo invita a ‘Los Kioskos Food Festival 2025’

LUQUILLO — El alcalde del Municipio de Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez, junto con su administración y la Asociación de Kioskos de Luquillo, anunció la celebración de ‘Los Kioskos Food Festival 2025’, durante el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de agosto en los Kioskos de Luquillo.

La actividad incluirá presentaciones musicales, competencias, exhibición de coctelería, artesanías y manifestaciones culturales.

La entrada será libre de costo. Se habilitarán estacionamientos en el Balneario La Monserrate, el Centro de Arte y Cultura y el Centro de Gobierno. Además, se ofrecerá transportación gratuita hacia el evento desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 a. m.

El domingo 31 de agosto se presentarán en tarima los siguientes artistas y agrupaciones:

Grupo Manía

Concurso de trovadores

DJ King Arthur

Jason Omar

Débora Brum

Christian Villegas

Viva la Banda

La emisora oficial del evento será La X. El municipio exhortó a los asistentes a etiquetar sus fotos en Facebook y a disfrutar de la programación musical en Luquillo.