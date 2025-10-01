miércoles

Municipio de Fajardo cierra mes de concienciación del Alzheimer

(Foto/Facebook: Municipio de Fajardo)
FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José A. Meléndez Méndez, manifestó que estos quince años han estado marcados por la entrega y el compromiso en el apoyo a las familias y la provisión de un entorno digno para quienes viven con esta condición de Alzheimer.

Expresó un profundo agradecimiento a los cuidadores, voluntarios y al equipo de trabajo, quienes, con dedicación, han convertido el programa en un ejemplo de solidaridad y servicio.

De igual modo, extendió su agradecimiento a El Conquistador Resort por su colaboración en la celebración de este aniversario.

Finalmente, reafirmó que Fajardo continuará presente y comprometido con su gente.

(Foto/Facebook: Municipio de Fajardo)

