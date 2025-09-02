martes

Municipio de Culebra pide cooperación para evitar bloqueo de camiones de basura

(Foto/Municipio de Culebra)
  • Visitas: 1

CULEBRA – El municipio de Culebra hace un llamado urgente a todos los residentes y visitantes para que colaboren en el esfuerzo colectivo de mantener la isla limpia y accesible para todos.

Se ha estado presentando una situación recurrente donde los camiones de recogido de basura de la compañía CONWASTE no pueden acceder a ciertas áreas debido a vehículos mal estacionados que bloquean el paso. Esta situación impide la recolección de desperdicios sólidos, comprometiendo la limpieza, la salud pública y la imagen del pueblo.

Recordaron que está prohibido estacionar en lugares que obstruyan el paso de vehículos de servicio esencial, incluyendo los camiones de basura. Esta conducta no solo afecta la operación regular del recogido, sino que también puede conllevar multas o remoción del vehículo.

Solicitaron la cooperación:

  • Estacionarse únicamente en áreas designadas.
  • No obstruir calles estrechas, entradas a comunidades, ni accesos a contenedores de basura.
  • Respetar la rotulación de “No Estacionar” y otras señales de tránsito.

Indicaron que mantener a Culebra limpia es responsabilidad de todos. La colaboración de los ciudadanos es vital para que se pueda continuar ofreciendo servicios esenciales de manera efectiva y segura.

Síguenos: