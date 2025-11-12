CEIBA – En conmemoración del Día del Veterano, el Municipio de Ceiba rindió un merecido homenaje a los hombres y mujeres que han servido con valentía en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, defendiendo los valores de libertad, justicia y democracia. La actividad tuvo como propósito reconocer el sacrificio, compromiso y amor patrio de todos los veteranos, especialmente de los ceibeños y ceibeñas que han llevado con orgullo el nombre de su pueblo en distintas ramas militares.

Durante el evento, celebrado en la sala Irma Pedraza en la Casa Alcaldía, todos los veteranos presentes recibieron una Proclama Municipal, destacando su ejemplo de servicio y liderazgo. El documento oficial declara el martes, 11 de noviembre de 2025, como el “Día Especial de Reconocimiento a Nuestros Veteranos” en el Municipio de Ceiba, resaltando la importancia de mantener viva la memoria y las contribuciones de quienes han defendido la nación y contribuido al bienestar de sus comunidades.

“Reconocemos el valor y sacrificio de nuestros veteranos, quienes no solo han servido con honor en el campo militar, sino que también han regresado a nuestra comunidad para seguir siendo pilares de servicio, solidaridad y liderazgo. Su legado enriquece nuestra historia y nos inspira a continuar construyendo un mejor pueblo”, dijo el alcalde, Samuel Rivera Báez.

La actividad incluyó la participación de veteranos ceibeños, familiares y empleados municipales, quienes se unieron en un emotivo acto de gratitud y respeto hacia todos los que han servido bajo la bandera de los Estados Unidos.