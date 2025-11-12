miércoles

noviembre 12, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Municipio de Ceiba rinde homenaje a veteranos de las Fuerzas Armadas

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 131

CEIBA – En conmemoración del Día del Veterano, el Municipio de Ceiba rindió un merecido homenaje a los hombres y mujeres que han servido con valentía en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, defendiendo los valores de libertad, justicia y democracia. La actividad tuvo como propósito reconocer el sacrificio, compromiso y amor patrio de todos los veteranos, especialmente de los ceibeños y ceibeñas que han llevado con orgullo el nombre de su pueblo en distintas ramas militares.

Durante el evento, celebrado en la sala Irma Pedraza en la Casa Alcaldía, todos los veteranos presentes recibieron una Proclama Municipal, destacando su ejemplo de servicio y liderazgo. El documento oficial declara el martes, 11 de noviembre de 2025, como el “Día Especial de Reconocimiento a Nuestros Veteranos” en el Municipio de Ceiba, resaltando la importancia de mantener viva la memoria y las contribuciones de quienes han defendido la nación y contribuido al bienestar de sus comunidades.

“Reconocemos el valor y sacrificio de nuestros veteranos, quienes no solo han servido con honor en el campo militar, sino que también han regresado a nuestra comunidad para seguir siendo pilares de servicio, solidaridad y liderazgo. Su legado enriquece nuestra historia y nos inspira a continuar construyendo un mejor pueblo”, dijo el alcalde, Samuel Rivera Báez.

La actividad incluyó la participación de veteranos ceibeños, familiares y empleados municipales, quienes se unieron en un emotivo acto de gratitud y respeto hacia todos los que han servido bajo la bandera de los Estados Unidos.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 641

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: