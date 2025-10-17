Municipio de Ceiba refuerza prohibición de drones en área del Aeropuerto José Aponte de la Torre

CEIBA – El Municipio de Ceiba hizo un llamado a sus residentes y visitantes para que se abstengan de operar drones en las inmediaciones del Aeropuerto José Aponte de la Torre.

Según la comunicación oficial, este espacio aéreo está sujeto a restricciones establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA). Todo sistema aéreo no tripulado que sea detectado dentro de un perímetro de cinco millas náuticas será interceptado con el fin de proteger las operaciones aeronáuticas.​

La administración municipal solicita que cualquier actividad sospechosa relacionada con drones en esta zona sea reportada de inmediato al número 787-885-4410, en cumplimiento de las regulaciones federales que prohíben el vuelo de estos equipos cerca de los aeropuertos.