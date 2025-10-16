Municipio de Ceiba realiza marcha de concienciación sobre cáncer de mama

CEIBA – En el marco del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, el Municipio de Ceiba realizó una marcha con el propósito de promover la detección temprana, el apoyo a los pacientes y la sensibilización sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres y hombres cada año.

La caminata partió desde la calle principal del pueblo y culminó en el Estadio Nito Cortijo, donde los participantes, entre ellos estudiantes de la Escuela Don Luis Muñoz Marín, el Colegio Héctor Urdaneta y empleados municipales, formaron un enorme lazo humano, símbolo mundial de la lucha contra el cáncer de mama, en un gesto de unidad y esperanza.

El evento fue dedicado a dos ceibeñas que representan la fortaleza y la lucha frente a esta enfermedad: Lourdes Mudge, paciente de cáncer, y Mary Ann Hat, sobreviviente. El alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, resaltó la importancia de este tipo de actividades, que fomentan la educación y la solidaridad en la comunidad.

“Cada octubre recordamos que la detección temprana salva vidas. Pero, más allá de un mes, esta debe ser una lucha constante. Hoy, Ceiba camina por la vida, por la esperanza y por todas las guerreras y guerreros que enfrentan el cáncer de mama”, expresó el alcalde.

Durante todo el mes de octubre, conocido internacionalmente como el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, diversas instituciones alrededor del mundo promueven la educación, el examen preventivo y el acompañamiento a las personas diagnosticadas. El lazo rosado, símbolo de esta causa, representa el compromiso de la sociedad con la prevención y la búsqueda de una cura.