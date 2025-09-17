miércoles

septiembre 17, 2025

Municipio de Ceiba fortalece colaboración con organizaciones religiosas para el desarrollo comunitario

(Foto/Municipio de Ceiba)
(Foto/Suministrada)
CEIBA – La Oficina de Ayuda al Ciudadano y Bases de Fe del Municipio de Ceiba, dirigida por Nancy Cardona, sostuvo una reunión con representantes de organizaciones religiosas del municipio.

Durante el encuentro, se presentaron los apoyos municipales disponibles para entidades sin fines de lucro y grupos de base de fe, y se discutieron mecanismos de colaboración entre sector religioso y administración municipal.

Se reconoció la disposición de los participantes para contribuir al desarrollo de Ceiba.

