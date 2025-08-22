Municipio de Ceiba entrega vales de alimentos a 300 adultos mayores 

CEIBA – Un total de 300 adultos mayores del municipio de Ceiba recibieron vales valorados en $40.00 para la compra de frutas y vegetales frescos como parte de un esfuerzo conjunto del Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia. La entrega se llevó a cabo en el Centro de Usos Múltiples, donde también se celebró una feria de servicios y un concurrido Mercado Familiar.

Los vales, destinados a personas de 60 años o más que son beneficiarios del PAN o participantes de la Reforma de Salud del Gobierno, permiten la compra de productos cosechados por agricultores puertorriqueños, fomentando tanto la seguridad alimentaria como la economía agrícola local.

En el exterior del centro, se ubicaron carpas con productos frescos como plátanos, aguacates, guineos, chinas, ñame, yautías, berenjenas, melón, lechosas, ajíes, mango, piña, calabazas, entre otros. Los beneficiarios tuvieron la oportunidad de redimir sus vales directamente con los agricultores, promoviendo el consumo de alimentos saludables y cultivados localmente.

“El bienestar de nuestros adultos mayores es una de nuestras prioridades, y esta iniciativa no solo les brinda acceso a alimentos frescos, sino que también apoya a nuestros agricultores locales”, expresó el alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez. “Agradecemos al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia por este esfuerzo conjunto que beneficia directamente a nuestra gente”.

Dentro del Centro de Usos Múltiples, el municipio organizó una feria de servicios con mesas informativas de agencias municipales, incluyendo la Biblioteca Municipal, el Proyecto Escudo, el Centro 2 Generaciones y Acción Social, brindando orientación y apoyo en diversas áreas a los participantes.