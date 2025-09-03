Municipio de Cataño celebra la 4ta Edición de Mascotas All Star: Caminando y Meneando la Colita

CATAÑO — El Municipio de Cataño invita a la ciudadanía a participar de la 4ta edición de Mascotas All Star: Caminando y Meneando la Colita, que se celebrará este domingo, 7 de septiembre, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., partiendo desde la tarima principal del Malecón Edwin Rivera Sierra y llegando hasta el área del negocio La Fiebre, para luego retornar al punto inicial.

El alcalde Julio Alicea Vasallo destacó que este evento representa una oportunidad única para continuar fomentando espacios de integración familiar y recreación en un ambiente seguro y alegre. “En Cataño queremos promover no solo el bienestar animal, sino también la integración de las familias con sus mascotas, fomentando espacios recreativos, educativos y de convivencia. Invitamos a todos a traer a sus mejores amigos de cuatro patas y disfrutar con nosotros”, expresó el primer ejecutivo municipal.

La esperada actividad contará con la participación de artesanos catañeses, organizaciones de bienestar animal, el booth del Colegio de Médicos y veterinarios de Puerto Rico, además de estaciones de hidratación con piscinas y platos de agua para las mascotas. Todo esto en un marco festivo que reafirma el compromiso del Municipio de Cataño con el lema “100% Bienestar Animal”.

La primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres, también resaltó la importancia de este tipo de actividades que colocan a las mascotas en el centro de la vida comunitaria. “En Cataño creemos en el cuidado hacia todos los miembros del hogar, incluyendo nuestras queridas mascotas. Estos eventos son una oportunidad para unir a la comunidad y fomentar el bienestar animal desde el corazón de nuestras familias”, manifestó.

Además de Mascotas All Star, la presente administración ha implementado importantes iniciativas como la esterilización masiva de perros y gatos. Desde el año 2022 se han impactado sobre 2,500 gatos y más de 1400 perros. Igualmente, se han realizado las ferias de vacunación mensuales y campañas de orientación para promover la tenencia responsable. Estos esfuerzos no solo mejoran la salud de los animales, sino que contribuyen a la salud pública, previniendo brotes de enfermedades y reduciendo la sobrepoblación de animales en la calle.

El Municipio también ha tomado acción directa ante la creciente situación de mascotas abandonadas, coordinando con rescatistas y entidades de bienestar animal para atender de manera inmediata los casos de maltrato o abandono, y ofreciendo alternativas de adopción responsable para darles un nuevo hogar.

Estas iniciativas se suman a eventos recientes como el Mom & Dad Pet’s Festival, celebrado en junio en el mismo Frente Marítimo, donde se ofrecieron clínicas de vacunación a bajo costo, charlas educativas, exhibiciones de moda canina y actividades de recreación. Con este tipo de proyectos, Cataño consolida su compromiso con la comunidad y con sus mascotas, reconociendo la importancia de estos compañeros de vida como parte esencial del hogar.

La invitación es abierta a toda la comunidad, en un evento libre de costo para el disfrute de toda la familia.