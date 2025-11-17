lunes

Municipio de Carolina realiza caravana de conciencia para la época navideña

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 166
CAROLINA – Lograr que las festividades navideñas se celebren en orden y sin sucesos que lamentar fue la consigna que llevó el Municipio de Carolina en su caravana Gigante de Navidad para una Carolina Segura y en Paz. Escoltando a Santa Claus hasta su llegada oficial a Plaza Carolina, el alcalde de la Tierra de Gigantes realizó una caravana junto a su componente de seguridad para exhortar a la ciudadanía a tener control del uso de bebidas alcohólicas si va a manejar y a no disparar al aire durante las fiestas.
Engalanada por pintorescos volkys iluminados del club Low Budget Crew de Carolina, con pleneros, personajes infantiles y un despliegue de las unidades de la gerencia de seguridad y servicio del Municipio, el alcalde José Carlos Aponte recorrió varias calles de la Ciudad carolinense para establecer conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con los seres queridos durante la Navidad exhortando a la ciudadanía a no guiar si ha tomado bebidas alcohólicas y a no disparar al aire en estas festividades. La caravana también marcó la llegada de Santa al principal centro comercial de la Ciudad para que las familias puedan tomarse fotos y saludarle durante su visita a Plaza Carolina.

(Foto/Suministrada)

“Estamos haciendo una invitación a todos los residentes y visitantes de Carolina a celebrar las tradiciones navideñas teniendo en cuenta que nuestras acciones no solo pueden afectar la vida propia, sino que también podemos lastimar la vida de los seres queridos y hasta de personas inocentes. Como parte de las iniciativas de Carolina Segura y en Paz estaremos atentos para sacar de las calles a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol por lo que estamos intensificando el patrullaje preventivo. También hemos hecho un llamado a celebrar la despedida de año sin disparos al aire”. — expresó el alcalde Aponte.

La gigantesca caravana partió desde el Estadio Roberto Clemente Walker hasta el Centro Urbano, donde se unió a Santa Claus en un recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar al Centro Comercial Plaza Carolina.

La actividad también sirvió para anunciar el Encendido de la Navidad en Carolina este próximo sábado, 29 de noviembre, en la Plaza de Recreo Rey Fernando, a las 6:00 p.m. Participarán Bobby Valentín, Jandy Ventura y José Nogueras que será acompañado por la Orquesta de Conciertos de Carolina.

 

