“Estamos haciendo una invitación a todos los residentes y visitantes de Carolina a celebrar las tradiciones navideñas teniendo en cuenta que nuestras acciones no solo pueden afectar la vida propia, sino que también podemos lastimar la vida de los seres queridos y hasta de personas inocentes. Como parte de las iniciativas de Carolina Segura y en Paz estaremos atentos para sacar de las calles a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol por lo que estamos intensificando el patrullaje preventivo. También hemos hecho un llamado a celebrar la despedida de año sin disparos al aire”. — expresó el alcalde Aponte.

La gigantesca caravana partió desde el Estadio Roberto Clemente Walker hasta el Centro Urbano, donde se unió a Santa Claus en un recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar al Centro Comercial Plaza Carolina.

La actividad también sirvió para anunciar el Encendido de la Navidad en Carolina este próximo sábado, 29 de noviembre, en la Plaza de Recreo Rey Fernando, a las 6:00 p.m. Participarán Bobby Valentín, Jandy Ventura y José Nogueras que será acompañado por la Orquesta de Conciertos de Carolina.

Para más información sobre el calendario de eventos durante la Navidad puede visitar municipiocarolina.com y las redes sociales de Instagram como @municipiocarolina y en Facebook como @somoscarolina.