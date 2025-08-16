Municipio de Carolina pone en marcha plan de mitigación

CAROLINA – Ante el llamado que emitió el Servicio Nacional de Meteorología a mantenerse informados sobre la trayectoria de la tormenta tropical Erin, el Municipio Autónomo de Carolina se encuentra listo con su plan para la mitigación de daños en la Ciudad. Brigadas municipales se desplegaron por todo el territorio municipal para inspeccionar las comunidades de mayor riesgo a inundaciones y a su vez, verificar los sistemas para el manejo de aguas ante la posibilidad de recibir aguaceros copiosos por el paso de la tormenta tropical Erin por la región del Caribe este fin de semana.

A pesar de que el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte mantiene un itinerario constante para la limpieza de calles, alcantarillado, áreas verdes y muy especialmente, la limpieza continua de los cauces de los cuerpos de agua que discurren por la Ciudad, en el día de ayer, Aponte estableció estrategias específicas para atender los efectos que pudiera traer Erin. Junto a su equipo de trabajo, el alcalde activó las brigadas, personal de seguridad y los planes de preparación para antes, durante y después del paso al norte de la Isla de este fenómeno atmosférico.

“Los planes de mitigación los mantenemos vigentes todo el año tomando en cuenta que por los cambios climáticos las lluvias pueden ser severas. El personal municipal siempre realiza seguimiento a los trabajos de limpieza del alcantarillado pluvial, incluyendo la limpieza de calles y caminos en la zona rural, con el propósito de que el flujo de agua no se vea entorpecido por basura o el material vegetativo que se acumula en los puntos más bajos de nuestras carreteras. Durante todo el año, también trabajamos en la extracción de sedimentos acumulados en los ríos y quebradas. Además, se revisan constantemente los proyectos de infraestructura que manejan la mitigación de inundaciones, como lo son los sistemas de tornillo de Arquímedes como los existentes en las comunidades de Los Ángeles, La Marina y Vistamar, para constatar que estén operando correctamente. Las bombas de agua de los sistemas de mitigación de inundaciones y los generadores de emergencia que les suplen energía en caso de que falle el servicio eléctrico, están trabajando en óptimas condiciones. Igualmente, nos mantenemos activos en la calle y estamos preparados para brindar las ayudas que pudieran ser necesarias para auxiliar a nuestros ciudadanos”, informó el primer ejecutivo municipal.

El recogido de basura doméstica, reciclaje y de escombros se realizó en los sectores propensos a inundaciones y los camiones están visitando las comunidades para evitar la acumulación de basura que pueda ser arrastrada por las escorrentías que surgen por la lluvia.

“No es momento de sacar escombros ni de hacer un resaque de basura en el hogar. Queremos tener la mayor cantidad de comunidades libres de su basura doméstica, por lo que trabajamos las rutas de Carolina Bella con prioridad en las comunidades de mayor riesgo. La exhortación es a revisar los planes familiares y a tener consideración con los vecinos evitando tener basura en las afueras de sus casas”, señaló Aponte, subrayando que la cooperación de la población sigue siendo la mejor herramienta con la que cuenta Carolina para enfrentar eventos de lluvia como los que se esperan para este fin de semana.

Para información sobre cómo prepararse y establecer un plan de emergencia familiar, puede llamar al Departamento Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres al 787- 769-9858. En caso de una emergencia llame al número directo de Carolina Segura y en Paz, 787-769-4000.