martes

noviembre 04, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Municipio de Carolina ofrece taller «Piensa antes de postear» en la Escuela Petra Román Vigo

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 136

CAROLINA – Como parte de los esfuerzos para empoderar a la juventud en la toma de decisiones correctas, el Municipio de Carolina visitó la Escuela Petra Román Vigo para impartir el taller “Piensa antes de postear”; un taller sobre la seguridad y la vulnerabilidad de las redes sociales y el internet. La actividad estuvo dirigida a los estudiantes de 10mo, 11mo y cuarto año de la escuela- ubicada en el Barrio San Antón, y formó parte del esfuerzo municipal para brindarle a los jóvenes las herramientas necesarias para comprender el impacto del contenido que publican en el internet en un entorno cada vez más conectado a las redes sociales.

Este taller, es parte de las iniciativas de “Reto Juvenil”, un programa del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, que tiene como propósito ofrecer servicios que atiendan las necesidades de los jóvenes carolinenses entre las edades de 12 a 21 años y está a cargo del Departamento de Educación Municipal. En esta ocasión, la actividad se hizo para fomentar prácticas responsables en el uso de las redes sociales y de la información en línea, promoviendo que los estudiantes reflexionen sobre el impacto de sus publicaciones, disciernan la veracidad de la información y comprendan las posibles repercusiones de seguridad que tienen sus contenidos en las plataformas digitales.

La actividad incluyó una charla participativa y un espacio para preguntas y respuestas, con recomendaciones de seguridad en línea adaptadas a la realidad de los estudiantes.

El Municipio de Carolina ofrece este tipo de talleres, entre otras iniciativas, con el objetivo de reforzar hábitos seguros y responsables, además de impulsar la práctica de los valores humanos entre los niños y jóvenes de la Ciudad. Reto Juvenil tiene actividades programadas durante todo el año con un itinerario de visitas a las diferentes escuelas y colegios de la Ciudad. Para más información puede llamar al 787-769-8585.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: