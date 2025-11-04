CAROLINA – Como parte de los esfuerzos para empoderar a la juventud en la toma de decisiones correctas, el Municipio de Carolina visitó la Escuela Petra Román Vigo para impartir el taller “Piensa antes de postear”; un taller sobre la seguridad y la vulnerabilidad de las redes sociales y el internet. La actividad estuvo dirigida a los estudiantes de 10mo, 11mo y cuarto año de la escuela- ubicada en el Barrio San Antón, y formó parte del esfuerzo municipal para brindarle a los jóvenes las herramientas necesarias para comprender el impacto del contenido que publican en el internet en un entorno cada vez más conectado a las redes sociales.

Este taller, es parte de las iniciativas de “Reto Juvenil”, un programa del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, que tiene como propósito ofrecer servicios que atiendan las necesidades de los jóvenes carolinenses entre las edades de 12 a 21 años y está a cargo del Departamento de Educación Municipal. En esta ocasión, la actividad se hizo para fomentar prácticas responsables en el uso de las redes sociales y de la información en línea, promoviendo que los estudiantes reflexionen sobre el impacto de sus publicaciones, disciernan la veracidad de la información y comprendan las posibles repercusiones de seguridad que tienen sus contenidos en las plataformas digitales.

La actividad incluyó una charla participativa y un espacio para preguntas y respuestas, con recomendaciones de seguridad en línea adaptadas a la realidad de los estudiantes.

El Municipio de Carolina ofrece este tipo de talleres, entre otras iniciativas, con el objetivo de reforzar hábitos seguros y responsables, además de impulsar la práctica de los valores humanos entre los niños y jóvenes de la Ciudad. Reto Juvenil tiene actividades programadas durante todo el año con un itinerario de visitas a las diferentes escuelas y colegios de la Ciudad. Para más información puede llamar al 787-769-8585.