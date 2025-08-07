Municipio de Carolina ofrece asistencia gratuita para la radicación de la planilla “seniors 2024”

CAROLINA – En un esfuerzo por apoyar a la población de adultos mayores y pensionados de bajos ingresos, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina anunció que el próximo jueves, 14 de agosto de 2025, se llevará a cabo una jornada de asistencia gratuita dirigida a la radicación de la Planilla para Seniors y Pensionados de Bajos Recursos, correspondiente al año contributivo 2024. La actividad tendrá lugar en el Centro Empresarial de Carolina, ubicado en el Centro Urbano (frente al Registro Demográfico), en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante esta jornada, personal del Capítulo de Río Piedras del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico estará disponible para orientar y asistir en la preparación y radicación electrónica del Formulario 481.1, correspondiente al crédito contributivo reembolsable que otorga el Departamento de Hacienda para el año contributivo 2024 a esta población elegible de adultos mayores.

“Esta iniciativa busca orientar y apoyar a la población de adultos mayores con ingresos limitados que cualifican para este beneficio económico. Sabemos que muchos enfrentan barreras tecnológicas o desconocen los procesos en plataformas digitales como SURI, por lo que contar con la asistencia directa de profesionales debidamente capacitados es clave para garantizar que cada contribuyente reciba el beneficio que le corresponde. Agradezco profundamente al Capítulo de Río Piedras del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico por su continua disposición para colaborar con nuestro Municipio. Su participación asegura un proceso responsable, seguro y ajustado a la ley, lo que da tranquilidad y confianza a nuestra gente”, expresó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

Cabe destacar que la planilla solo puede radicarse a través del sistema electrónico SURI, por lo que los contribuyentes deben contar con una cuenta registrada. No obstante, de no tener cuenta en SURI, uno de los especialistas disponibles durante la actividad le ayudará a completar el trámite de la planilla.

Como parte de los requisitos para obtener el Crédito para personas de 65 años o más, los contribuyentes deben haber sido residentes de Puerto Rico al 31 de diciembre de 2024; contar con 65 años o más al finalizar el año contributivo 2024; tener un ingreso bruto (incluyendo seguro social y otros ingresos exentos o excluidos) de $15,000.00 o menos (individuo); $30,000.00 o menos (casado que rinden conjunto). Además, no puede ser reclamado como dependiente por otro contribuyente; ni tampoco puede haber reclamado ni reclamar el crédito por Trabajo (Formulario 482).

Por otro lado, los requisitos para obtener el Crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos son: haber sido residente de Puerto Rico al 31 de diciembre de 2024. Además, el contribuyente debe ser pensionado por el Gobierno de Puerto Rico, la Judicatura, la Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica o el sector privado; esta pensión es la única fuente de ingresos; y no debe exceder $4,800.00 anuales. Tampoco debe haber reclamado ni reclamar el crédito por trabajo.

En cuanto a los créditos reembolsables que recibirán los contribuyentes que cualifiquen, es importante mencionar que, para aquellas personas de 65 años o más será de $400.00 ($800.00 en caso de personas casadas que rinden conjunta). En el caso de los pensionados de bajos recursos, será de $300.00 ($600.00 en caso de personas casadas que rinden conjunta. Sin embargo, tendrán que cumplir con los requisitos establecidos de manera individual para reclamar el crédito).

Para agilizar el proceso, cada contribuyente debe tener a la mano una serie de documentos para tramitar su planilla. Entre estos, se requerirá identificación con fecha de nacimiento (Licencia de conducir; Real ID, pasaporte con foto); formulario SSA-1099 (beneficios del seguro social, que puede solicitar en: www.ssa.gov o llamando al 1-800-772-1213); certificación negativa del Seguro Social si no recibe ingresos; documentos de otros ingresos, si aplican (comprobantes que evidencien ingresos no reportados mediante W-2 o informativas).

Para el depósito directo del crédito reembolsable, debe incluir evidencia de cuenta bancaria que muestre: nombre del titular de la cuenta bancaria (en caso de contribuyentes casados que rinden planilla conjunta, la cuenta deberá estar a nombre de ambos cónyuges); número de cuenta; número de ruta (tránsito).