Municipio de Carolina lleva feria de salud al residencial Lagos de Blasina

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina llegó hoy hasta el Residencial Lagos de Blasina en Villa Carolina, para brindar a sus residentes una Feria de Salud dirigida a promover importantes iniciativas de bienestar y prevención, informó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau. Asimismo, múltiples dependencias municipales se dieron cita para brindar servicios y orientación.

“Las ferias de salud son espacios vitales porque nos permiten educar y orientar a cada ciudadano sobre cómo cuidar de su bienestar físico y emocional. Al acercar estos servicios directamente a la comunidad, empoderamos a las familias para tomar decisiones informadas que prevengan condiciones de salud. En Carolina, creemos firmemente que la prevención es la mejor medicina; y, por eso, seguiremos fomentando iniciativas que promuevan una vida más sana y plena para todos”, expresó Aponte Dalmau.

Los vecinos del Residencial Lagos de Blasina se beneficiaron de mesas informativas y distribución de literatura acerca de la prevención de condiciones de salud como diabetes e hipertensión. Hubo pruebas de cernimiento, que incluyeron glucosa, colesterol, peso, toma de presión e índice de masa corporal. Del mismo modo, se realizó una clínica de vacunación contra la influenza. Todos estos servicios fueron brindados gracias a la Unidad Móvil del Programa Viva Carolina.

Por otro lado, las mascotas, que también son integrantes de la familia, tuvieron su espacio, al efectuarse una clínica especial de vacunación gratuita de perros y gatos, a cargo de la nueva Unidad Móvil del Centro de Control de Animales de Carolina. “Al igual que lo hacemos con los servicios de salud de las unidades móviles de Viva Carolina, quisimos establecer una clínica móvil de servicios preventivos para perros y gatos, extendiendo el alcance de nuestro Centro de Control de Animales. Con cada visita a la comunidad, estamos promoviendo la salud pública, el control de la sobrepoblación de animalitos sin hogar y el bienestar animal, además de hacer más accesibles los servicios básicos veterinarios que las familias carolinenses necesitan”, expresó el alcalde José Carlos Aponte.

Además, hubo orientaciones acerca de cómo evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, prevención de incendios en el hogar, uso adecuado de extintores, seguridad comunitaria, prevención del crimen; así como manejo de situaciones de riesgo con menores o adultos mayores.

Mientras tanto, el Proyecto Llave orientó sobre sus servicios, encaminados a proveer asistencia para la rehabilitación de ofensores de la ley y para aquellas personas con uso problemático de sustancias controladas, en vías de lograr su reintegración social.

Se unieron también al esfuerzo municipal de Carolina Dewey University y La Fondita de Jesús, quienes ofrecieron información sobre sus servicios.