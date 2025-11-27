Municipio de Carolina celebra su tradicional carrera del pavo​

CAROLINA – Decenas de corredores entre las edades de 10 hasta los 70 años en adelante dijeron presente para la tradicional Carrera del Pavo del Municipio de Carolina. Esta celebración deportiva incluyó categorías tanto masculinas como femeninas.

Con más de tres décadas de trayectoria, esta carrera se ha convertido en una cita emblemática para corredores experimentados y residentes que desean unirse en la contienda o caminata recreativa, todos inspirados por la tradición de competir por el pavo destinado a la cena de Acción de Gracias.

“Con este tradicional evento que siempre se da en el marco del Día de Acción de Gracias, damos paso a una de las épocas más hermosas para nuestro pueblo. Es una ocasión propicia para compartir en familia y expresar gratitud por las bendiciones recibidas durante el año”, expresó el alcalde José Carlos Aponte.

Los ganadores de este año fueron, Xavier Carmona y Joanelys Beltrán, en la categoría de 10 a 11 años, Abraham Sánchez y Meilaniz Zabala en 12 a 13 años y Johann Barneiro y Mia Núñez, en la categoría 14-16 años.

Mientras que los ganadores en la categoría de 17 a 20 años fueron Fabián Medero y Daniela Rivera, en 21 a 29 años, Adriel Medero y Kiara Vizcarrondo. En la división de 30 a 39 años, Rabsiel Alicea y Yaquira Vargas resultaron victoriosos y en 40 a 44, Jesús Cabrera e Isolie Marie Cabrera.

En la categoría de 45 a 49 años se destacaron Juan Cámara y Jennifer Rodríguez, Richard Vázquez e Irasema Hernández en los 50 a 54 años, Mario Bareno y Maribel Burgos en la división de 55 a 60 años, Miguel Hernández y Patricia Hernández en la categoría de 61 a 65 años y finalmente Michael Cabrera y María Adorno en la categoría de 70 plus.

Todas las categorías recibieron premios en las primeras tres posiciones de cada grupo en ambos géneros, otorgando un pavo a los tres mejores corredores de cada clasificación.

La carrera, que partió desde el Complejo Deportivo Municipal Roberto Clemente, contó con la participación de residentes de diversas comunidades de la Ciudad que completaron su inscripción el día previo al evento. También se sumaron varios clubes y colectivos deportivos, entre ellos Carolina Perchy, Club Gigantes, UPR Carolina y Club Villa Fontana, además de numerosos entusiastas del jogging que se movilizaron desde distintos puntos del municipio.

Además de los 111 pavos entregados a los ganadores y asistentes de la carrera, el alcalde Aponte realizó una donación adicional de 230 pavos a entidades de base de fe y organizaciones recreo-deportivas como el Boys and Girls Club, la Liga Perchy, la Liga Atlética Municipal, La Cerámica, así como a las escuelas Jesús M. Sanromá y Prisco Fuentes.