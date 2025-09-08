Municipio de Canóvanas inicia proyectos de infraestructura deportiva en varias comunidades

CANÓVANAS – El Municipio de Canóvanas anunció que esta semana iniciarán importantes proyectos de infraestructura deportiva, los cuales contemplan la colocación de la primera piedra en varias comunidades.

Los actos se celebrarán en la Cancha Los Foros, el 9 de septiembre de 2025, a las 5:00 p.m.; en la Cancha Quebrada Prieta, ese mismo día, a las 5:45 p.m.; y en la Cancha Canovanilla, el 10 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m.

Estas iniciativas reafirman el compromiso municipal de mejorar los espacios recreativos y deportivos para el bienestar y disfrute de las familias.