Municipio de Canóvanas exporta su modelo de Ciudad Inteligente

CANÓVANAS – La alcaldesa Lornna Soto Villanueva anunció hoy que el modelo de Ciudad Inteligente de Canóvanas ha sido seleccionado por el Gobierno de España para presentarse como referencia internacional durante el Smart City Expo World Congress 2025, el evento más prestigioso del mundo en innovación y tecnología urbana, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en Barcelona.

La invitación oficial, enviada por la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico, reconoce a Canóvanas como uno de los municipios más avanzados de la región en la implementación de tecnología para seguridad, servicios municipales, planificación urbana y participación ciudadana.

“En Canóvanas estamos muy contentos con la selección de nuestro proyecto, lo que valida una vez más el esfuerzo de nuestro equipo de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico y de todos los empleados municipales para llevar a Canóvanas a otro nivel. Para nosotros es un placer compartir nuestros logros y que nuestro modelo sirva de ejemplo para otros municipios aquí en Puerto Rico. Con esta invitación se posiciona a Canóvanas como un ejemplo real de cómo un municipio puede innovar, modernizar servicios y elevar la calidad de vida mediante el uso estratégico de la tecnología “.

Como parte de la agenda, la alcaldesa Soto presentará el 5 de noviembre, de 9:30 a.m. a 10:30 a.m., el Modelo de Ciudad Inteligente de Canóvanas en una mesa redonda dentro del Pabellón Oficial de España organizado por ICEX, organismo de internacionalización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. La presentación destacará las estrategias del municipio como caso de estudio para que puedan ser adaptadas o replicadas en otras ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

“Durante mi participación, detallaré las iniciativas del programa que ha convertido a Canóvanas en un referente regional. Este innovador proyecto busca modernizar el sistema de transporte de nuestra ciudad, utilizando tecnología avanzada para la creación de inventarios digitales de varios elementos de la infraestructura vial, la gestión de estacionamientos en el centro urbano tradicional y la actualización de las aplicaciones de navegación. A su vez, esta iniciativa busca resolver problemas reales como la falta de estacionamientos y mejoras a la infraestructura existente. Al mismo tiempo, tendremos reuniones bilaterales con empresas globales de innovación interesadas en colaborar con el municipio y me encantaría llevar este congreso a Puerto Rico“.

La alcaldesa Soto afirmó: ”tenemos un compromiso real de seguir elevando el nivel de innovación en el municipio y demostrar que Canóvanas está listo para exportar su conocimiento como modelo de ciudad inteligente para otras jurisdicciones. Este reconocimiento internacional reafirma el liderato de Canóvanas en el desarrollo tecnológico y abre nuevas oportunidades para atraer inversión, ideas y soluciones que continúen mejorando la calidad de vida de los canovanenses“.