martes

octubre 21, 2025

Municipio de Caguas informa ubicación de oasis en la Ciudad

(Foto/Suministrada)
CAGUAS – Ante la interrupción del servicio de agua potable que afecta a Caguas, el alcalde de la ciudad criolla, William Miranda Torres anunció los lugares en los que durante los próximos días se estarán ubicando camiones cisterna para asegurar el suministro temporero para las áreas afectadas.

“En conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hemos desarrollado un plan que establece once diversos lugares de distribución, para asegurarnos que todos los ciudadanos puedan tener acceso a agua potable”, expresó.

Los oasis estarán disponibles en los siguientes puntos estratégicos:

  • Frente a la Urbanización Golden Gate – Residentes en Mirador de Bairoa, Ciudad Jardín y Chalets de Bairoa
  • Frente al Centro Comunal San Antonio – Residentes del Barrio San Antonio
  • Centro Comercial Los Prados – Residentes Parque del Monte, Los Prados, Las Carolinas, Valle Tolima e Idamaris Garden
  • Entrada Urbanización San José – Residentes de la Urb. San José
  • Estación de Bomba cerca de Correo Comunitario de La Mesa – Residentes de los Sectores La Barra y La Mesa
  • Centro de Bellas Artes de Caguas – Residentes de Centro Urbano
  • Frente Urbanización San Pedro State – Residentes de La Guasábara, La Ponderosa, Quinta de San Luis y los sectores La Liga, El Hoyo y La Changa del Barrio Río Cañas
  • Parque del Este – Residentes en Tomás de Castro 1 y 2, Villas de Castro y Parque Las Mercedes
  • Frente al Condominio Vista Real – Residentes en Cañaboncito
  • Urbanización Ciudad Jardín – Residentes del Complejo de Urbanizaciones
  • Zona Industrial Luis Muñoz Marín, paralelo al CRIM – Residentes de Santa Elvira, Caguax y Villa Guadalupe

La distribución en los oasis se realizará entre las 8 am y 4 pm, en envases domésticos.

Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia de Caguas al 787-743-1510

