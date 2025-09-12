Mujer enfrenta cargos por dejar morir a perro en apartamento en San Juan

SAN JUAN – Una mujer enfrenta cargos por maltrato de animales, por un incidente reportado el 29 de agosto en el complejo Jardines de Berwind en San Juan.

Según la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a la mujer se le acusó por dejar abandonado, por espacio de tres semanas, a un perro de su propiedad, raza Siberian Husky, en un apartamento.

El animal estaba sin comida ni agua y cuando fue encontrado por la propietaria de la vivienda, el perro estaba débil y deshidratado. Aunque recibió atención médica, el animal murió días después. La agente Grace Torres Ortiz investigó el caso.

La jueza del Tribunal de San Juan, Brenda Salas Rivera, encontró causa y le fijó una fianza de 25 mil dólares. La vista preliminar del caso fue citada para el próximo 24 de septiembre de 2025.