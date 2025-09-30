Mujer agrede a su hijo con un sartén caliente en Humacao

HUMACAO – La Policía de Puerto Rico investiga una querella de agresión grave por maltrato a menor, reportada en la mañana del martes en el barrio Candelero Abajo de Humacao.

Según la información preliminar, una mujer de 34 años utilizó un sartén de cocina caliente para causarle quemaduras en el abdomen a su hijo de 13 años. Además, se alegó que lo amenazó con un cuchillo. Las circunstancias del incidente se encuentran bajo investigación.

El agente Luis Díaz, adscrito al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y consultará el caso con personal de la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Asimismo, se notificará al Departamento de la Familia.