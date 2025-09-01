lunes

Muerte violenta en Fajardo

FAJARDO – Una muerte violenta se reportó a la 10:42 de la noche del sábado, en la carretera PR-195, entrando al barrio Maternillo, en Fajardo.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9.1.1 alertó a los uniformados sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo baleado de Natanael Colón Ceballos de 44 años y residente en Fajardo, en el interior de un vehículo Ford Ranger, color verde, del año 2009.

El sujeto con expediente criminal, por un caso de Violencia Domestica en el 2021.

La agente Keyla Cepeda, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y el fiscal Pedro A. Vargas Echevarría investigan.

