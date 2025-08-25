lunes

agosto 25, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Muerte violenta en Canóvanas

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 1

CANÓVANAS – Una muerte violenta se reportó en la mañana del domingo, en la calle Júpiter de la urbanización Usubal, en Canóvanas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar, las unidades policiacas localizaron a una guagua Hyundai Tucson color negro accidentada en una residencia. En el interior del vehículo había un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos le dieron los primeros auxilios y lo transportaron a un hospital, donde se certificó su muerte.

Agentes, adscritos a la División de Homicidio de Carolina, investigan.

