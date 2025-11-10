lunes

noviembre 10, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Muere hombre en accidente de tránsito en Loíza

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 164

LOÍZA – Un hombre de 28 años murió en un accidente de tránsito a eso de las 8:00 de la noche del sábado en la carretera PR-187, kilómetro 23.1, sector Medianía Alta, en Loíza.

Según el reporte de la Policía, una llamada al sistema de emergencia 9-1-1 alertó sobre la situación.

Se estableció por las autoridades que Brian Lin de Jesús, de 28 años, conducía un Hyundai Elantra del año 2017 a exceso de velocidad. Como consecuencia, chocó un Honda Accord del año 2005 que estaba detenido en la carretera.

El Honda Accord también chocó un Mitsubishi Outlander del año 2005, el cual impactó otro vehículo que también estaba detenido en el área. De Jesús falleció en el hospital mientras recibía asistencia médica.

Agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Carolina investigan.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 641

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: