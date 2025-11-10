Muere hombre en accidente de tránsito en Loíza

LOÍZA – Un hombre de 28 años murió en un accidente de tránsito a eso de las 8:00 de la noche del sábado en la carretera PR-187, kilómetro 23.1, sector Medianía Alta, en Loíza.

Según el reporte de la Policía, una llamada al sistema de emergencia 9-1-1 alertó sobre la situación.

Se estableció por las autoridades que Brian Lin de Jesús, de 28 años, conducía un Hyundai Elantra del año 2017 a exceso de velocidad. Como consecuencia, chocó un Honda Accord del año 2005 que estaba detenido en la carretera.

El Honda Accord también chocó un Mitsubishi Outlander del año 2005, el cual impactó otro vehículo que también estaba detenido en el área. De Jesús falleció en el hospital mientras recibía asistencia médica.

Agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Carolina investigan.