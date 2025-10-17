viernes

octubre 17, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Muere alcalde de Dorado, Carlos López Rivera

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 171

DORADO – Aníbal José Torres, administrador municipal de Dorado, informó el fallecimiento del alcalde Carlos A. López Rivera.

Indicó que el alcalde dedicó más de cuarenta años al servicio público y a la gestión municipal.

Añadió que el alcalde falleció acompañado de su familia y de personas del municipio que lo reconocieron por su labor y liderazgo.

«A nombre de todos los servidores públicos municipales, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Dorado y a toda la ciudadanía puertorriqueña por las múltiples muestras de cariño, solidaridad y oraciones que acompañaron al alcalde y a su familia durante su proceso de salud. En este momento de duelo, les pedimos que mantengan sus oraciones y pensamientos para el descanso eterno de su alma y el consuelo de sus seres queridos», finalizó indicando Torres en un comunicado en redes sociales.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 638

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
4

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: