Muere alcalde de Dorado, Carlos López Rivera

DORADO – Aníbal José Torres, administrador municipal de Dorado, informó el fallecimiento del alcalde Carlos A. López Rivera.

Indicó que el alcalde dedicó más de cuarenta años al servicio público y a la gestión municipal.

Añadió que el alcalde falleció acompañado de su familia y de personas del municipio que lo reconocieron por su labor y liderazgo.

«A nombre de todos los servidores públicos municipales, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Dorado y a toda la ciudadanía puertorriqueña por las múltiples muestras de cariño, solidaridad y oraciones que acompañaron al alcalde y a su familia durante su proceso de salud. En este momento de duelo, les pedimos que mantengan sus oraciones y pensamientos para el descanso eterno de su alma y el consuelo de sus seres queridos», finalizó indicando Torres en un comunicado en redes sociales.