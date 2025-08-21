Accesorios artesanales con cuarzo creados con pasión y creatividad

Una combinación creativa de detalles impecables, calidad en las terminaciones, minimalismo y delicadeza distingue las piezas de Monarcaa, una marca de accesorios confeccionados a mano con cuarzo y otras piedras.

Andrea Afanador es la mente creativa detrás de la línea artesanal de joyería.

Según relató Afanador, en diciembre de 2020 creció la idea innovadora y en marzo de 2021 se ejecutó el proyecto artesanal en medio del tiempo de la pandemia del COVID-19.

“Estaba en TikTok y vi una niña de Europa que trabajaba anillos en cuarzo; no era lo típico, se veían muy delicados. Esto me llamó la atención y comencé a buscar los materiales en internet y en la ferretería”, comentó la creadora.

Al comienzo, esta emprendedora no sabía dónde conseguir los alambres para hacer sus sortijas; es por eso que compró los primeros en una ferretería. Esta técnica más adelante la perfeccionó buscando el alambre adecuado para que sus prendas tengan el brillo, delicadeza y durabilidad que tanto destacan en la marca.

“De pequeña, siempre me gustó hacer prendas; yo me considero una persona muy creativa”, añadió. El talento y la creatividad se ven mostrados en la evolución de las piezas y la marca, ya que, aunque no tomó clases de bisutería, todo lo que sabe lo desarrolló con práctica y educándose de manera autodidacta.

Su trabajo presenta piezas sencillas, delicadas y mágicas con cuarzo. Esta marca minimalista se inspira mayormente en la naturaleza y, aunque trabaja de todo un poco según los pedidos de sus clientes, siempre busca que sus artículos se destaquen por la delicadeza.

La propietaria aseguró que los accesorios de Monarcaa son fáciles de identificar cuando se comparan con otras marcas que hacen accesorios parecidos. “Más allá del estilo, encuentras calidad en las terminaciones”, precisó.

Para desarrollar las piezas, muchas veces hace bocetos o simplemente comienza a alambrar. Anillos, pantallas, cadenas, pulseras, diademas, tobilleras y “arm cuff” son varios de los accesorios que trabaja la línea con la técnica del alambrismo. De todas las creaciones, los anillos son el producto principal y los que le dieron comienzo a la travesía del emprendimiento.

Las piezas de Monarcaa pueden encontrarlas en las diferentes ferias de artesanía a las cuales asiste la artesana. Además, puedes contactarla y hacer pedidos a través de su página de Facebook o Instagram que aparece como @_monarcaa.

Galería: