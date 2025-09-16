martes

septiembre 16, 2025

Moca derrota a Carolina

(Foto/Suministrada)
CAROLINA – Las Explosivas de Moca derrotaron el lunes, 69-65 a las Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo en la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Samantha Fuehring marcó 17 puntos y recogió siete rebotes para guiar a las Explosivas. Por su parte, Leigha Brown acumuló 14 tantos, Hillary Martínez 13 y 12 asistencias, mientras que Taya Corosdale totalizó 12 unidades y Ashley Torres 10.

Teana Muldrow, entretanto, fue la mejor por las Gigantes al lograr 23 puntos. Charity Harris aportó 13 tantos, Selena Lott 12 con 12 capturas y Aisha Sheppard encestó 11.

Carolina llegó a dominar de tres, 65-62, luego de dos tiros libres de Harris, restando 2:49 del cuarto parcial. Martínez, con cinco puntos en ristra giró las hostilidades, 67-65, con 41 segundos por jugarse. Corosdale con dos tiradas libres, selló la victoria de Moca, 69-65, con 17 segundos en el reloj.

Las Gigantes ganaron la primera mitad con ventaja mínima, 37-36.

 

