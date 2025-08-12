Miami Heat y Orlando Magic jugarán en Puerto Rico tras casi dos décadas

SAN JUAN – El próximo 4 de octubre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot será sede de un partido oficial de pretemporada de la NBA entre Miami Heat y Orlando Magic, el primero en la isla en casi veinte años.

“Traer la NBA a nuestra isla luego de tres años de trabajo es un honor que agradecemos a la liga, los equipos y auspiciadores. Queremos dar a los fanáticos una experiencia memorable”, expresó Julio Cabral, principal oficial ejecutivo de Grupo VRDG, en declaraciones escritas.

El evento, resultado de una alianza entre VRDG Entertainment, Carlos Arroyo y Anuel AA, integrará deporte, música y cultura. Se espera un impacto económico estimado de 8.3 millones de dólares y contará con figuras como Bam Adebayo, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Paolo Banchero y Jalen Suggs.

La preventa de boletos para clientes de Banco Popular será este jueves 14 de agosto a las 10:00 de la mañana a través de ticketera.com, y la venta general comenzará el viernes 15 de agosto. Se anticipa alta demanda para este histórico encuentro.