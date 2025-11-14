Metroid Prime 4 Beyond expande la saga en Switch 2

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Después de años de anticipación, Nintendo finalmente presentó un vistazo profundo a Metroid Prime 4: Beyond, confirmando su lanzamiento para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch este próximo 4 de diciembre. El tráiler oficial revelado ofrece la mejor mirada hasta ahora a esta nueva aventura en primera persona, destacando un enfoque renovado en la exploración, la narrativa ambiental y las capacidades técnicas de la nueva consola.

La historia comienza cuando el centro de investigación UTO de la Federación Galáctica es atacado por Psylocks, un villano clásico de la saga que vuelve para poner a prueba a Samus Aran. Al responder la llamada de emergencia, Samus queda atrapada en los eventos que la transportan a un planeta desconocido llamado Vosero, un mundo peligroso, vasto y lleno de misterios.

Explora Vosero, un planeta lleno de biomas y ruinas antiguas

El tráiler revela que Metroid Prime 4: Beyond llevará la exploración a un nuevo nivel gracias a los biomas interconectados de Vosero. Los jugadores recorrerán:

Junglas densas repletas de flora hostil

Una fábrica rodeada de tormentas eléctricas

Laboratorios congelados con secretos enterrados

Una instalación volcánica llena de peligros

Un desierto central masivo llamado Soul Valley

Estos escenarios no solo ofrecen variedad visual, sino también una mayor complejidad en sus mapas, diseñados con rutas intrincadas y verticalidad. Nintendo ha prometido que la exploración será más profunda que nunca en la saga.

El regreso del Scan Visor y la narrativa ambiental

Una de las señas de identidad de la serie Prime regresa con fuerza: el Scan Visor, herramienta clave para entender lo que ocurre en Vosero. Con él, los jugadores podrán:

Analizar ruinas y tecnología antigua

Descubrir qué llevó a la extinción a la civilización del planeta

Obtener pistas para desbloquear rutas

Identificar enemigos y puntos débiles

Conectar piezas de la historia general

El enfoque en la narrativa ambiental será fundamental en el avance de la historia y en el atractivo del juego.

Nuevas habilidades psíquicas para ampliar la jugabilidad

Además de las habilidades clásicas de Samus —entre ellas el Power Beam, los misiles rastreadores, el Morph Ball y el salto mejorado—, Metroid Prime 4: Beyond introduce poderosas habilidades psíquicas otorgadas por fuerzas misteriosas del planeta.

Control Beam

Permite desviar y controlar manualmente la trayectoria del rayo principal utilizando las habilidades mentales de Samus, abriendo nuevas posibilidades en combate y resolución de acertijos.

Psychic Glove

Esta habilidad permite manipular energía, mover objetos, activar maquinaria antigua y habilitar rutas ocultas. Su implementación abre camino a un diseño de niveles más dinámico y creativo.

Estas nuevas mecánicas expanden los límites tradicionales de la jugabilidad de la franquicia.

Soul Valley: El desierto que une todo el mundo

Una de las zonas más llamativas del juego es Soul Valley, un desierto masivo que funciona como el eje central del mapa. Para atravesarlo, Samus contará con Biola, una máquina de origen antiguo.

Con Biola los jugadores podrán:

Moverse a gran velocidad por el desierto

Contraatacar enemigos en movimiento

Romper cristales energéticos

Generar recursos necesarios para avanzar

Invocar el vehículo de inmediato cuando sea necesario

La combinación entre exploración terrestre y navegación rápida añade variedad al ritmo del juego.

Aliados, combate cooperativo y mejoras

Por primera vez en la serie Prime, Samus podrá colaborar con soldados de la Federación Galáctica que también fueron transportados a Vosero. Los jugadores podrán seguir señales de auxilio para apoyarlos, luchar junto a ellos y recibir mejoras exclusivas. Este elemento añade una nueva dimensión narrativa y emocional a la aventura.

Tecnología Switch 2: mejora visual y jugable

La edición para Nintendo Switch 2 incluirá:

Resolución 4K a 60 FPS con HDR

Modo Full HD a 120 FPS

Controles tipo mouse gracias al nuevo Joy-Con 2

Cambio instantáneo entre controles estándar y mouse mode

Upgrade Pack disponible para quienes compren la versión de Switch original

Además, se lanzarán tres nuevos amiibo, que ofrecerán beneficios adicionales.

Metroid Prime 4: Beyond promete ser el regreso triunfal que los fans han esperado por años. Disponible el 4 de diciembre, esta nueva entrega marca el inicio de una era más ambiciosa para la franquicia.