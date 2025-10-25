Mejores películas y series recomendadas en Netflix para ver en esta época

Estas son algunas de las películas más comentadas que estarán disponibles en Netflix durante 2025. Incluimos thrillers con tensión política, infiltraciones de alto riesgo y documentales basados en hechos reales. Todas las sinopsis están redactadas para que entiendas el tono y decidas si vale la pena agregarlas a tu lista.

Buenas noticias

Sinopsis: Un avión que partió de Japón es secuestrado en pleno vuelo. Los captores exigen aterrizar en Pyongyang, Corea del Norte, pero una figura inesperada mueve los hilos para desviar el operativo y llevar la aeronave hasta Seúl. Tensión geopolítica, rescate imposible y decisiones que pueden costar vidas.

Reparto: Sul Kyung-gu

Hong Kyung

Ryoo Seung-bum

Un fantasma en la batalla Sinopsis: Una joven guardia civil abandona su vida y su identidad para infiltrarse en ETA. Su misión es localizar escondites y rutas seguras de los terroristas en el sur de Francia. Intriga policial, presión psicológica y una protagonista que cruza todas las líneas con tal de completar la operación. Reparto: Susana Abaitua

Andrés Gertrúdix

Iraia Elias