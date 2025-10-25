Mejores películas y series recomendadas en Netflix para ver en esta época

Seleccionamos estrenos y títulos destacados que llegan a Netflix en 2025: thrillers, documentales, anime, historias basadas en hechos reales y contenido familiar. Aquí encontrarás una guía rápida —con sinopsis, clasificación por edad y reparto principal— pensada para ayudarte a decidir qué ver hoy en Netflix.
Películas recomendadas en Netflix para 2025
Estas son algunas de las películas más comentadas que estarán disponibles en Netflix durante 2025. Incluimos thrillers con tensión política, infiltraciones de alto riesgo y documentales basados en hechos reales. Todas las sinopsis están redactadas para que entiendas el tono y decidas si vale la pena agregarlas a tu lista.
Buenas noticias
Sinopsis: Un avión que partió de Japón es secuestrado en pleno vuelo. Los captores exigen aterrizar en Pyongyang, Corea del Norte, pero una figura inesperada mueve los hilos para desviar el operativo y llevar la aeronave hasta Seúl. Tensión geopolítica, rescate imposible y decisiones que pueden costar vidas.
Reparto:
- Sul Kyung-gu
- Hong Kyung
- Ryoo Seung-bum
Un fantasma en la batalla
Sinopsis: Una joven guardia civil abandona su vida y su identidad para infiltrarse en ETA. Su misión es localizar escondites y rutas seguras de los terroristas en el sur de Francia. Intriga policial, presión psicológica y una protagonista que cruza todas las líneas con tal de completar la operación.
Reparto:
- Susana Abaitua
- Andrés Gertrúdix
- Iraia Elias
Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe
Sinopsis: Junio de 2001. Cientos de kilos de cocaína aparecen en las costas de un pequeño pueblo pesquero portugués. El hallazgo cambia la economía local, la relación con la policía y hasta la identidad del lugar. Un documental que mezcla crimen real, memoria colectiva y las consecuencias duraderas de una droga que literalmente salió del mar.
Series que marcan tendencia en Netflix en 2025
Estas series originales y adaptaciones llegan con potencial de volverse conversación obligada en 2025. Hay anime clásico reimaginado, contenido 100% familiar y true horror contado desde la experiencia directa de los testigos.
Ranma1/2
Sinopsis: Akane Tendo descubre que está comprometida con Ranma Saotome, un experto en artes marciales con una maldición muy particular: cuando toca agua fría se transforma en chica. Humor físico, romance forzado y peleas imposibles que mezclan artes marciales con fantasía clásica del anime.
Voces / Reparto:
- Kappei Yamaguchi
- Megumi Hayashibara
- Noriko Hidaka
Dr. Seuss: ¡Horton!
Sinopsis: Horton y Samson demuestran que la amistad y la empatía también son súperpoderes. Cada episodio acompaña a estos personajes —inspirados en el universo del Dr. Seuss— mientras ayudan a otros animales de la selva y aprenden a tomar decisiones valientes.
Voces:
- Ethan Monaghan
- Max Mittelman
- Kitana Turnbull
Verdaderamente aterrador
Sinopsis: Testigos reales relatan encuentros paranormales extremos. Cada caso se reconstruye con dramatizaciones intensas y entrevistas donde las víctimas cuentan, sin filtros, qué vieron, qué sintieron y por qué todavía no duermen tranquilas. Ideal si buscas horror «basado en hechos reales».
Protagonizan:
- Wyatt Dorion
- Rhys Alexander Phillips
- Makenna Pickersgill
Preguntas frecuentes: qué ver en Netflix en 2025
¿Cuáles son las mejores películas nuevas en Netflix para 2025?
Entre las películas destacadas están Buenas noticias, un thriller de secuestro aéreo con tensión internacional; Un fantasma en la batalla, centrada en la infiltración en ETA; y el documental criminal Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe, que explora un caso real ocurrido en Portugal.
¿Qué series nuevas de Netflix 2025 están generando conversación?
Si buscas anime de acción con humor absurdo, mira Ranma1/2. Para ver algo en familia, Dr. Seuss: ¡Horton! trae aventuras con valores positivos. Y si prefieres terror realista, Verdaderamente aterrador recrea experiencias paranormales a partir de testimonios directos.
¿Este contenido es apto para niños?
No todo. Dr. Seuss: ¡Horton! está clasificada TV-Y, pensada para público infantil y familias. En cambio, títulos como Buenas noticias o Verdaderamente aterrador tienen clasificación TV-MA, dirigidos a audiencias adultas.