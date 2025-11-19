Mejoras planificadas por LUMA en San Juan, Carolina, Naguabo y Río Grande

NORESTE – LUMA informa que en la mañana de hoy, 19 de noviembre, se reporta un 99.28 % de los clientes con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas

LUMA reemplaza postes, remueve vegetación y repara líneas para aumentar confiabilidad del sistema.

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes.

Se reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continúa el mantenimiento programado, se agradece la paciencia y comprensión de los clientes.

Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio, y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Removido de vegetación peligrosa