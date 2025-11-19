Mejoras planificadas por LUMA en San Juan, Carolina, Naguabo y Río Grande

NORESTE – LUMA informa que en la mañana de hoy, 19 de noviembre, se reporta un 99.28 % de los clientes con servicio eléctrico.
Mejoras planificadas
LUMA reemplaza postes, remueve vegetación y repara líneas para aumentar confiabilidad del sistema.
Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes.
Se reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continúa el mantenimiento programado, se agradece la paciencia y comprensión de los clientes.
Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio, y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Removido de vegetación peligrosa
-
- San Juan: Urb Parque Central Calle Germán Moyer
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
-
- Carolina: Urb. Villa Fontana
- Naguabo: Bo. Río Blanco, Bo. Medanía y Parcelas de Río Blanco
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
-
- Río Grande: Saint Regis
Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar lumapr.com/mejorasplanificadas