septiembre 26, 2025

Mejoras planificadas de LUMA impactan sectores en San Juan y Canóvanas

(Foto/Archivo)
NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.74% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Viernes, 26 de septiembre de 2025

Punto caliente

  • San Juan – Sector El Mudo, Camino Saldaña, Camino Los Aponte, Camino Solís, Urb. Monte Oro, Camino Apone.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – Carr. 185 km 4.6 Campo Rico, Bo. Hato Puerca, Sect. Los Agosto, Bo. Lomas

Sábado, 27 de septiembre de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • San Juan – Calle Tanca Esq. Recinto Sur, Viejo San Juan; Calle Tanca Esq. Recinto Sur, Viejo San Juan

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

