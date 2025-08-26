Mejoras planificadas continúan hoy en seis municipios del noreste

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.64% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.
Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados
Martes, 26 de agosto de 2025
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Canóvanas – Bo. Palma Sola, sector Peniel
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Juan – Escuela Julián Acosta
Removido de vegetación peligrosa
- Río Grande – Sector El Rayo, bo. Guzmán Arriba, PR-956
Instalación de aparatos automatizados en la red
- Naguabo – Río Blanco, Cubuy, Maizales, La Fe
Nueva construcción
- Loíza – Urb. Villa de Loíza
Mantenimiento y reemplazo de soterrado.
- Humacao – Oficina de Bienes Raíces, Palmas del Mar, Humacao
Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas