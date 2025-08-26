Mejoras planificadas continúan hoy en seis municipios del noreste

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.64% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados

Martes, 26 de agosto de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Palma Sola, sector Peniel

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Escuela Julián Acosta

Removido de vegetación peligrosa

Río Grande – Sector El Rayo, bo. Guzmán Arriba, PR-956

Instalación de aparatos automatizados en la red

Naguabo – Río Blanco, Cubuy, Maizales, La Fe

Nueva construcción

Loíza – Urb. Villa de Loíza

Mantenimiento y reemplazo de soterrado.

Humacao – Oficina de Bienes Raíces, Palmas del Mar, Humacao

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas