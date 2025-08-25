lunes

agosto 25, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Mejoras eléctricas en Canóvanas y San Juan como parte del plan de resiliencia de LUMA

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 4

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.91% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados

Lunes, 25 de agosto de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – 5 casas del sector Quebrada Prieta, bo. Cubuy, Colinas de Cubuy, carr. 185, sector La Condeza, calle Laurel.

Removido de vegetación peligrosa.

  • San Juan – Calle Jovillo en PR-838 y ave. Luis Muñoz Rivera, carr. #1 marginal.

    • Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.

    Noticias Recientes​

    Edición Impresa

    Edición 630

    Edición Especial

    Noticias

    2

    3

    4

    ver más noticias

    Noticias

    2

    3

    4

    ver más noticias

    Boletín de

    Noticias

    subscríbete

    Subscríbete para recibir nuestra edición digital

    Encuesta
    186

    ¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

    Síguenos en nuestras redes sociales:

    For Media Group ©

    Boletín de Noticias

    Subscríbete para recibir nuestra edición digital

    Subscríbete - Presencia General
    [icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
    Logo with stroke
    El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

    Misión

    Media Kit

    Contacto

    Síguenos:
    Logo-with-stroke.png

    Síguenos: